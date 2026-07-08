Джокович сотворил шедевр и переписал два мировых рекорда на "Уимблдоне-2026"

На кортах Лондона прошли первые мужские четвертьфиналы Открытого чемпионата Великобритании по теннису, в одном из которых легендарный серб Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима за пять часов и 15 минут, сообщает Zakon.kz.

Самый титулованный теннисист в истории для успеха над третьим номером турнира потратил все пять сетов – 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10-4).

Под подсчетам экспертов, это был самый длинный четвертьфинал в истории "Уимблдона". И теперь Джокович в 55-й раз сыграет в полуфинале "Большого шлема", обновив свой же рекорд.

Плюс к этому Новак в 15-й раз пробился в 1/2 финала английского чемпионата и так же улучшил собственный рекорд.

Ну а далее 24-кратного триумфатора Гранд Слэмов в полуфинале ждет лучший теннисист планеты и действующий чемпион турнира Янник Синнер (Италия). Первая ракетка мира накануне переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 7:5, 7:6(4), 6:3.

Еще два полуфиналиста станут известны сегодня вечером. Александр Зверев (Германия), впервые в карьере пробившийся на эту стадию, померится силами с американцем Тэйлором Фрицем.

В другом поединке сразятся Флавио Коболли (Италия) и местный теннисист Артур Фери.

Что касается женской сетки "Уимблдона-2026", то здесь обладателем первой путевки в полуфинал стала Кори Гауфф (США), которая также впервые будет играть на этой стадии.

За проход в финал английского чемпионата седьмая ракетка мира сыграет с Каролиной Муховой (Чехия), которая одолела японку Наоми Осака.

Два оставшихся четвертьфинала у женщин пройдут сегодня вечером, где сыграют Марта Костюк (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) и Линда Носкова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия).

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