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Спорт

Суперкомпьютер обновил расстановку фаворитов перед стартом 1/4 финала ЧМ-2026

Футбол Суперкомпьютер Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 14:48 Фото: Instagram/equipedefrance
Утром 8 июля завершились матчи второго раунда плей-офф Чемпионата мира по футболу, по исходу которых борьбу за титул лучшей сборной мира продолжают восемь команд, сообщает Zakon.kz.

К этому моменту Суперкомпьютер Opta показал свою версию главных фаворитов текущего мундиаля, где на первом месте по-прежнему стоит сборная Франции, шансы которой на трофей оцениваются в 28%. Если сравнивать с прежним прогнозом, то тогда команда Дидье Дешама имела 28,89%.

В тройку претендентов на победу на ЧМ-2026 сейчас входят футболисты Испании (22%) и Англии (17%).

Действующие чемпионы мира из Аргентины после драматического матча с Египтом покинули призовую тройку и оказались на четвертой строчке – 16%.

На последующие места рейтинга фаворитов Суперкомпьютер поставил сборные Норвегии (6%), Марокко (4%), Бельгии (4%) и Швейцарии (3%).

Здесь стоит напомнить, что французы являются единственной командой на этом турнире, которая одержала пять побед в пяти встречах в основное время.

Вначале они на групповом этапе переиграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). Затем в плей-офф были сильнее Швеции (3:0) и Парагвая (1:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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