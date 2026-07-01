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Спорт

Легендарная Серена Уильямс сыграла первый матч после 1396 дней отдыха

Теннис Возвращение Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 11:52 Фото: Instagram/wimbledon
44-летняя американка и экс-первая ракетка мира Серена Уильямс возобновила карьеру. Накануне она провела свой первый матч в одиночном разряде за 1396 дней отсутствия на турнирах "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

Историческое возвращение талантливой теннисистки случилось в первом круге "Уимблдона-2026", где она в упорном поединке уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт – 3:6, 7:6(6), 3:6.

38-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" не играла 1396 дней в официальных состязаниях под эгидой WTA.

Экс-первая ракетка планеты вернулась на корты и провела свой первый матч в одиночном разряде, начиная с US Open-2022.

Здесь стоит отметить, что Джойнт (№87 WTA) почти в дочери годится Уильямс, разница в возрасте между ними составляет 24 года.

Несмотря на это поражение, американка пока не покидает Лондон, она сыграет еще в женском парном разряде, где ей будет помогать старшая сестра Винус.

Знаменитая семейная пара получила Wild Card на Открытый чемпионат Великобритании, где они встретятся с Камилой Осорио (Колумбия) и Соланой Сьерра (Аргентина).

А накануне на травяных кортах Лондона успешно стартовали лидеры казахстанского тенниса Елена Рыбакина и Александр Бублик.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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