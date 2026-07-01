Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира по голам в плей-офф

Знаменитый французский нападающий Килиан Мбаппе минувшей ночью оформил дубль в ворота сборной Швеции. Тем самым он довел свою копилку до шести мячей на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Подобными цифрами форвард "Реала" сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров турнира, у обоих по шесть голов. На один мяч от них отстает норвежец Эрлинг Холанд.

К тому же Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира, забив 9-й и 10-й голы в плей-офф.

По этому показателю он вышел на первое место, обогнав бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по восемь взятий ворот в матчах на вылет за всю историю данных соревнований.

А уже в следующем поединке против Парагвая Мбаппе может закрепить свое достижение, а также возглавить список лучших снайперов ЧМ-2026.

Противоборство между Парагваем и Францией состоится 6 июля в 02:00 по казахстанскому времени.

Южноамериканцы днем ранее сенсационно выбили из турнира сборную Германии.