#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира по голам в плей-офф

Футбол Рекорд Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 12:34 Фото: Instagram/equipedefrance
Знаменитый французский нападающий Килиан Мбаппе минувшей ночью оформил дубль в ворота сборной Швеции. Тем самым он довел свою копилку до шести мячей на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Подобными цифрами форвард "Реала" сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров турнира, у обоих по шесть голов. На один мяч от них отстает норвежец Эрлинг Холанд.

К тому же Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира, забив 9-й и 10-й голы в плей-офф.

По этому показателю он вышел на первое место, обогнав бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по восемь взятий ворот в матчах на вылет за всю историю данных соревнований.

А уже в следующем поединке против Парагвая Мбаппе может закрепить свое достижение, а также возглавить список лучших снайперов ЧМ-2026.

Противоборство между Парагваем и Францией состоится 6 июля в 02:00 по казахстанскому времени.

Южноамериканцы днем ранее сенсационно выбили из турнира сборную Германии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Рекорд Саморано
15:46, 12 мая 2025
Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"
Футбол Переход Реал
16:06, 04 июня 2024
Килиан Мбаппе переходит в "Реал" с мировым рекордом
Футболист &quot;Реала&quot;
04:20, 17 сентября 2025
Мбаппе оформил 50-й гол за "Реал" в своей карьере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
13:28, Сегодня
Невероятная цифра одной из величайших чемпионок: Tennis Letter о 300-й победе Рыбакиной
Появилась информация о назначении нового главного тренера сборной Казахстана по футболу
13:09, Сегодня
Постекоглу запросил 5 миллионов долларов: КФФ продолжает поиски тренера для сборной РК
Кайрат Боранбаев продал особняк в Великобритании казахстанке Мире Анафиной
12:51, Сегодня
Кайрат Боранбаев продал особняк в Великобритании казахстанке Мире Анафиной
Джош Хокит
12:40, Сегодня
Скандальный боец Хокит призвал UFC уволить чемпиона Аспиналла
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: