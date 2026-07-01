Шомуродов прилетел в Ташкент как автор самого красивого гола ЧМ-2026
На пути домой узбекская дружина получила приятную новость от FIFA, которая отметила гол нападающего Эльдора Шомуродова самым лучшим на групповом этапе ЧМ-2026.
31-летний форвард открыл счет в матче третьего тура группы К с ДР Конго, который позже был признан самым красивым на предварительном этапе.
Игрок турецкого "Истанбул Башакшехир" Шомуродов получил 36% голосов от FIFA за этот забитый мяч. Второе место в этом опросе досталось нападающему сборной Гаити Вильсону Изидору, который поразил ворота марокканцев (26,5%).
Сборная Узбекистана на историческом для себя чемпионате мира сыграла три встречи и все они завершились поражением: уступили Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).
Между тем подтвердилась информация о переходе знаменитого поляка Роберта Левандовски в МЛС, он будет выступать в команде "Чикаго Файр".