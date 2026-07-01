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Спорт

Шомуродов прилетел в Ташкент как автор самого красивого гола ЧМ-2026

Футбол Красивый Гол, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:25 Фото: Instagram/UzbekistanFA
1 июля на Родину прилетела сборная Узбекистана по футболу после неудачного выступления на ЧМ-2026. Однако в аэропорту Ташкента футболистов ждала многочисленная армия соотечественников, чтобы поддержать своих любимцев, несмотря на итоговые результаты, сообщает Zakon.kz.

На пути домой узбекская дружина получила приятную новость от FIFA, которая отметила гол нападающего Эльдора Шомуродова самым лучшим на групповом этапе ЧМ-2026.

31-летний форвард открыл счет в матче третьего тура группы К с ДР Конго, который позже был признан самым красивым на предварительном этапе.

Игрок турецкого "Истанбул Башакшехир" Шомуродов получил 36% голосов от FIFA за этот забитый мяч. Второе место в этом опросе досталось нападающему сборной Гаити Вильсону Изидору, который поразил ворота марокканцев (26,5%).

Сборная Узбекистана на историческом для себя чемпионате мира сыграла три встречи и все они завершились поражением: уступили Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

Между тем подтвердилась информация о переходе знаменитого поляка Роберта Левандовски в МЛС, он будет выступать в команде "Чикаго Файр".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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