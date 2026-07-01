Франция со своим наставником оформила сразу два мировых рекорда на ЧМ-2026

Прошедшей ночью сборная Франции по футболу разгромила команду Швеции со счетом 3:0 в рамках матча 1/16 финала ЧМ-2026. После этой встречи эксперты сразу заметили два рекорда, которые были установлены вице-чемпионами мира и их тренером, сообщает Zakon.kz.

"Трехцветные" стали первой сборной в истории чемпионатов мира, кому удалось забить три и более голов в пяти матчах подряд.

До поединка со шведами французы победили Норвегию (4:1), Ирак (3:0) и Сенегал (3:1). А в решающей игре мундиаля 4-летней давности они проиграли Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

А для рулевого "синих" Дидье Дешама успех над шведами стал 17-й победой на посту главного тренера сборной за время его работы на трех чемпионатах мира.

До него рекордом владел легендарный немецкий специалист Хельмут Шен, при котором команда ФРГ одержала 16 побед.

"У нас было комфортное преимущество, хотя в первом тайме могли бы действовать эффективнее. Через четыре дня нас ждет еще один матч, и мы сделали один шаг к нему, должны это ценить. У нас хороший настрой, есть чем гордиться. Должны сохранять эту концентрацию, очевидно, что у нас есть качество и талант, мы должны повторить это через четыре дня". Дидье Дешам

В 1/8 финала текущего турнира французы 5 июля сразятся со сборной Парагвая, которая ранее отправила домой 4-кратных чемпионов мира – сборную Германии.