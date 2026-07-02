Рыбакина сразится с американкой на Уимблдоне
Фото: j48tennis
2 июля на кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдет матч второго круга женского одиночного разряда Уимблдона между Еленой Рыбакиной и Кэтрин Макнелли, сообщает Zakon.kz.
В мировом рейтинге Кэтрин Макнелли занимает 50-е место. Для спортсменки из США – это шанс впервые пройти в третий круг чемпионата Большого шлема.
"Макнелли отлично играет на траве и способна навязать борьбу за счет неудобного для соперницы стиля", – отмечают знатоки тенниса.
В то же время лучшей теннисистке Казахстана предстоит защитить статус одной из главных претенденток на высокий титул.
"Лена, пожалуйста, покажи характер", – обратились фанаты к своей любимице в соцсетях.
Начало матча заявлено на вечер. Казахстанские любители спорта смогут посмотреть его в прямом эфире на телеканале "QAZSPORT".
Ранее Рыбакина прокомментировала сложную победу на старте "Уимблдона-2026".
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