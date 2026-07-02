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Спорт

Спаситель Англии Кейн обошел легендарного Пеле по голам на чемпионатах мира

Футбол Дубль Англии, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 10:58 Фото: Instagram/england
Прошедшей ночью нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн провел один из лучших матчей в своей карьере. Он оформил дубль в противостоянии с командой ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026 и спас "тонущих" англичан от вылета с турнира (2:1), сообщает Zakon.kz.

Форвард "Баварии" этими взятиями ворот довел свою копилку голов до 13 на чемпионатах мира и обошел короля футбола – Пеле (12).

Сейчас впереди Кейна находятся всего лишь пять игроков: Лионель Месси (19), Килиан Мбаппе (18), Мирослав Клозе (16), Роналдо (15) и Герд Мюллер (14).

В списке лучших бомбардиров в истории мундиалей Гарри делит шестую строчку с французом Жюстом – у обоих по 13 мячей.

Тем самым 32-летний форвард забил свой 72-й гол после 66 матчей текущего сезона за "Баварию" (61) и сборную Англии (11).

Благодаря последним двум голам команда Томаса Тухеля с большим трудом прошла представителей ДР Конго со счетом 2:1.

В следующем раунде плей-офф ЧМ-2026 англичане 6 июля померятся силами с Мексикой.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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