Сборная Норвегии сразится с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

По итогам завершившегося матча плей-офф Чемпионата мира по футболу, где встречались Кот-д′Ивуар и Норвегия, определился еще один участник 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

В список 16-ти лучших команд планеты ночью сумела пробиться сборная Норвегии, переигравшая Кот-д′Ивуар со счетом 2:1.

"Викинги" открыли счет в конце первого тайма, когда красивым ударом отметился Антонио Нуса. После перерыва лидер "слонов" Амад Диалло восстановил баланс на табло.

Однако за четыре минуты до финального свистка главный снайпер норвежской сборной Эрлинг Холанд вырвал победу для своих коллег, а с ней и путевку в следующий раунд турнира.

Теперь скандинавский коллектив 5 июля сыграет с Бразилией в 1/8 финала мундиаля.

В свою очередь "пентакампионы" днем ранее в первом раунде плей-офф сумели сломить сопротивление Японии (2:1).

Болельщики с нетерпением будут ждать битву двух лучших нападающих мирового футбола, бразильца Винисиуса Жуниора ("Реал") и норвежца Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити").

Кстати, рекордсмен сборной Норвегии вскоре будет работать под руководством нового тренера, его клуб возглавил итальянец Мареска.