Роналду и Рамуш спасли Португалию от вылета из ЧМ-2026 по футболу

Рано утром 3 июля завершился один из драматичных матчей первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу, где сразились топовые сборные мира, Португалия против Хорватии. Этот матч можно назвать противостоянием двух легендарных игроков: Лука Модрича и Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Битва получилась настоящей, полная слез, разочарований и радостных моментов. После первого безголевого тайма, зрители увидели взятие ворот только после перерыва.

И здесь счет открыли хорваты, когда на 54-й минуте отличился Иван Перишич. Спустя время португальская дружина сумела восстановить равновесие.

Автором ответного гола стал их капитан Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. А через некоторое время наставник португальцев Рубен Мартинес привнес кардинальные изменения на поле, заменив сразу пять игроков, среди которых оказался и Роналду.

План бельгийского специалиста сработал, вышедший на замену Гонсалу Рамуш на 94-й минуте с передачи Рафаэла Леау красивым ударом головой вырвал победу для своей сборной.

Благодаря этому успеху Португалия пробилась в 1/8 финала текущего мундиаля, где 6 июля будет соперничать с Испанией.

"Красная" фурия" несколько часов назад разгромила Австрию (3:0).