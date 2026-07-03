#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Роналду и Рамуш спасли Португалию от вылета из ЧМ-2026 по футболу

Футбол Победа Португалии, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 06:39 Фото: Instagram/fifaworldcup
Рано утром 3 июля завершился один из драматичных матчей первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу, где сразились топовые сборные мира, Португалия против Хорватии. Этот матч можно назвать противостоянием двух легендарных игроков: Лука Модрича и Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Битва получилась настоящей, полная слез, разочарований и радостных моментов. После первого безголевого тайма, зрители увидели взятие ворот только после перерыва.

И здесь счет открыли хорваты, когда на 54-й минуте отличился Иван Перишич. Спустя время португальская дружина сумела восстановить равновесие.

Автором ответного гола стал их капитан Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. А через некоторое время наставник португальцев Рубен Мартинес привнес кардинальные изменения на поле, заменив сразу пять игроков, среди которых оказался и Роналду.

План бельгийского специалиста сработал, вышедший на замену Гонсалу Рамуш на 94-й минуте с передачи Рафаэла Леау красивым ударом головой вырвал победу для своей сборной.

Благодаря этому успеху Португалия пробилась в 1/8 финала текущего мундиаля, где 6 июля будет соперничать с Испанией.

"Красная" фурия" несколько часов назад разгромила Австрию (3:0).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Победа Эквадор
09:59, 01 июля 2026
Мексика прошла Эквадор и стала участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
Футбол Матч Бразилия
12:16, 29 июня 2026
Япония готова дать бой и пройти Бразилию в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу
Футбол Участие ЧМ-2026
09:52, 26 ноября 2025
FIFA пожалела Роналду и допустила к старту ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Бояркин
06:49, Сегодня
Никита Бояркин вошёл в топ самых дорогих вратарей КХЛ
Соня Жиенбаева
06:21, Сегодня
Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал парного турнира в Португалии
Стас Покатилов
05:46, Сегодня
"Сабах" Покатилова крупно проиграл в товарищеском матче в Австрии
Елена Рыбакина
05:23, Сегодня
Рыбакина – о возможности стать первой ракеткой мира: Надеюсь, это случится скоро
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: