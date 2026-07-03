Роналду и Рамуш спасли Португалию от вылета из ЧМ-2026 по футболу
Битва получилась настоящей, полная слез, разочарований и радостных моментов. После первого безголевого тайма, зрители увидели взятие ворот только после перерыва.
И здесь счет открыли хорваты, когда на 54-й минуте отличился Иван Перишич. Спустя время португальская дружина сумела восстановить равновесие.
Автором ответного гола стал их капитан Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. А через некоторое время наставник португальцев Рубен Мартинес привнес кардинальные изменения на поле, заменив сразу пять игроков, среди которых оказался и Роналду.
План бельгийского специалиста сработал, вышедший на замену Гонсалу Рамуш на 94-й минуте с передачи Рафаэла Леау красивым ударом головой вырвал победу для своей сборной.
Благодаря этому успеху Португалия пробилась в 1/8 финала текущего мундиаля, где 6 июля будет соперничать с Испанией.
"Красная" фурия" несколько часов назад разгромила Австрию (3:0).