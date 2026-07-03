Два казахстанца выступят на чемпионате Азии по BMX-фристайлу в Китае
Фото: olympic.kz
10 июля в китайском городе Цзыгуне стартует чемпионат Азии по BMX-фристайлу, сообщает Zakon.kz.
В составе сборной Казахстана на турнире выступят Дмитрий Захаров и Алихан Можанов. Соревнования завершатся 12 июля.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, BMX-фристайл входит в программу Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что Казахстан закрепился среди сильнейших на юниорском чемпионате мира по фристайлу в Швейцарии.
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