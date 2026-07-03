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Спорт

Казахстанский спортсмен сразится с китайцем за выход в полуфинал чемпионата Азии

Казахстанский спортсмен сразится с китайцем за выход в полуфинал чемпионата Азии, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 12:16 Фото: olympic.kz
В Бангкоке (Таиланд) продолжается молодежный чемпионат Азии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Представитель сборной Казахстана в возрастной категории U19 Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал соревнований.

В матче 1/8 финала казахстанский спортсмен одержал победу над Чэн Минсюем (Китайский Тайбэй) со счетом 4:3.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, в четвертьфинале Алан Курмангалиев встретится с представителем Китая Ли Хэчэнем.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты сыграют на крупном турнире в Лос-Анджелесе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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