Казахстанский спортсмен сразится с китайцем за выход в полуфинал чемпионата Азии

В Бангкоке (Таиланд) продолжается молодежный чемпионат Азии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Представитель сборной Казахстана в возрастной категории U19 Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал соревнований.

В матче 1/8 финала казахстанский спортсмен одержал победу над Чэн Минсюем (Китайский Тайбэй) со счетом 4:3.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, в четвертьфинале Алан Курмангалиев встретится с представителем Китая Ли Хэчэнем.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты сыграют на крупном турнире в Лос-Анджелесе.