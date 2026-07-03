Казахстанский спортсмен сразится с китайцем за выход в полуфинал чемпионата Азии
Фото: olympic.kz
В Бангкоке (Таиланд) продолжается молодежный чемпионат Азии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.
Представитель сборной Казахстана в возрастной категории U19 Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал соревнований.
В матче 1/8 финала казахстанский спортсмен одержал победу над Чэн Минсюем (Китайский Тайбэй) со счетом 4:3.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, в четвертьфинале Алан Курмангалиев встретится с представителем Китая Ли Хэчэнем.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты сыграют на крупном турнире в Лос-Анджелесе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript