Рыбакина сразится на Уимблдоне 4 июля

4 июля запланирован матч третьего круга Уимблдона-2026, где первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что за восемь очных встреч Мертенс лишь однажды обыграла Рыбакину, но на траве теннисистки сразятся впервые. Элизе проводит очередной стабильный сезон, прочно удерживая позиции в первой тридцатке и занимая текущую 27-ю строчку в рейтинге WTA.

"Мертенс относится к числу умных комбинационных теннисисток, умеющих превосходно использовать всю геометрию корта", – отмечают спортивные знатоки.

Поединок теннисисток запланирован на 17:00 по казахстанскому времени. Также на корт Уимблдона сегодня выйдет Александр Бублик.

Уимбилдон – старейший и самый престижный теннисный турнир в мире, основанный в Лондоне в 1877 году. Он целиком состоит из ритуалов:

белый дресс-код;

уважение к традициям;

особая церемония выхода на корт.

Призовой фонд нынешнего Уимблдона составляет 74 292 561 евро. Победительница турнира получит 4 165 938 евро призовых и 2000 рейтинговых очков. Действующая чемпионка Уимблдона – Ига Швёнтек.

3 июля Александр Бублик обошел француза Кириана Жаке, занимающего 139-ю строчку мирового рейтинга, со счетом 6:3, 6:4, 7:6.