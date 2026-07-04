Рыбакина сразится на Уимблдоне 4 июля
Стоит отметить, что за восемь очных встреч Мертенс лишь однажды обыграла Рыбакину, но на траве теннисистки сразятся впервые. Элизе проводит очередной стабильный сезон, прочно удерживая позиции в первой тридцатке и занимая текущую 27-ю строчку в рейтинге WTA.
"Мертенс относится к числу умных комбинационных теннисисток, умеющих превосходно использовать всю геометрию корта", – отмечают спортивные знатоки.
Поединок теннисисток запланирован на 17:00 по казахстанскому времени. Также на корт Уимблдона сегодня выйдет Александр Бублик.
Уимбилдон – старейший и самый престижный теннисный турнир в мире, основанный в Лондоне в 1877 году. Он целиком состоит из ритуалов:
- белый дресс-код;
- уважение к традициям;
- особая церемония выхода на корт.
Призовой фонд нынешнего Уимблдона составляет 74 292 561 евро. Победительница турнира получит 4 165 938 евро призовых и 2000 рейтинговых очков. Действующая чемпионка Уимблдона – Ига Швёнтек.
3 июля Александр Бублик обошел француза Кириана Жаке, занимающего 139-ю строчку мирового рейтинга, со счетом 6:3, 6:4, 7:6.