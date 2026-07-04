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Спорт

Месси вышел к журналистам с шишкой на лбу

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 07:40 Фото: Instagram/fifaworldcup
4 июля капитан сборной Аргентины Лионель Месси пришел на послематчевую пресс-конференцию с огромной шишкой на лбу, сообщает Zakon.kz.

По информации независимого журналиста, освещающего матчи "Интер Майами" Франко Панизо, после матча со сборной Кабо-Верде Лионель Месси дал короткое интервью. Аргентинец рассказал о том, насколько сложной оказалась эта игра, как, впрочем, и все матчи на этом чемпионате мира.

Подробнее его слова приводит пресс-служба ФИФА.

"Нам не удавалось хорошо прессинговать их. Наши линии временами были слишком далеко друг от друга. Когда мы пытались выдвигаться из опорной зоны, центральным защитникам приходилось преодолевать слишком большое расстояние, и в итоге мы действовали немного разрозненно. У них постоянно был лишний игрок, потому что мы не успевали перекрывать соперников, и поэтому они удерживали мяч и заставляли нас бегать – мы просто не могли нормально прессинговать", – отметил Месси.

Однако все присутствующие в зале обратили внимание, что на правой стороне его лба была видна шишка.

Судьба матча Аргентина – Кабо-Верде решилась только в дополнительное время, когда решающий мяч был забит на 111-й минуте.

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Египта. Матч состоится 7 июля в Атланте.

2 июля директор сборной Египта по футболу Ибрагим Хасан и американский полицейский устроили потасовку в отеле Далласа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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