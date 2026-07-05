#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Холанд сенсационно выбил Бразилию с чемпионата мира по футболу

Бразилия - Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 03:05 Фото: Instagram/erling
5 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 сборной Бразилии противостояла национальная команда Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Первая громкая сенсация в 1/8 финала Чемпионата мира! Норвежцы, благодаря дублю Эрлинга Холанда, впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мундиаля.

Эрлинг Холанд открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ с Бразилией. Случилось это на 80-й минуте. Позже он оформил дубль шикарным ударом с левой ноги из-за штрафной, благодаря чему догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров.

В компенсированное время Неймар реализовал пенальти.

В итоге норвежцы победили со счетом 2:1.

Бразилия – Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 03:05

Фото: Instagram/herrelandslaget

Бразилия в пятый раз на последних шести мундиалях не сумела пробиться в полуфинал. До этого в 2006-м, 2010-м, 2018-м, 2022-м годах.

Ранее Франция вышла в 1/4 финала, где теперь встретится со сборной Марокко.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Марокко и Бразилия
05:19, 14 июня 2026
Бразилия не смогла победить Марокко на ЧМ-2026
Футболист Килиан Мбаппе
04:00, 01 июля 2026
Франция против Швеции: Мбаппе решил итог финала на ЧМ-2026
ЧМ-2026, сборная Испании
04:33, 03 июля 2026
Испания против Австрии на ЧМ-2026: кому досталась победа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Попко отдал всего два гейма в матче квалификации &quot;Челленджера&quot; в Колумбии
02:44, 06 июля 2026
Дмитрий Попко отдал всего два гейма в матче квалификации "Челленджера" в Колумбии
Синнер победил Мочизуки и вышел в четвертьфинал &quot;Уимблдона&quot;
02:17, 06 июля 2026
Синнер победил Мочизуки и вышел в четвертьфинал "Уимблдона"
Первая ракетка мира Соболенко потерпела сенсационное поражение на &quot;Уимблдоне&quot;-2026
01:44, 06 июля 2026
Первая ракетка мира Соболенко потерпела сенсационное поражение на "Уимблдоне"-2026
Анна Данилина завершила выступление в миксте на &quot;Уимблдоне&quot;-2026
01:17, 06 июля 2026
Анна Данилина завершила выступление в миксте на "Уимблдоне"-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: