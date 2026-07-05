Холанд сенсационно выбил Бразилию с чемпионата мира по футболу

5 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 сборной Бразилии противостояла национальная команда Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Первая громкая сенсация в 1/8 финала Чемпионата мира! Норвежцы, благодаря дублю Эрлинга Холанда, впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мундиаля.

Эрлинг Холанд открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ с Бразилией. Случилось это на 80-й минуте. Позже он оформил дубль шикарным ударом с левой ноги из-за штрафной, благодаря чему догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров.

В компенсированное время Неймар реализовал пенальти.

В итоге норвежцы победили со счетом 2:1.

Бразилия в пятый раз на последних шести мундиалях не сумела пробиться в полуфинал. До этого в 2006-м, 2010-м, 2018-м, 2022-м годах.

Ранее Франция вышла в 1/4 финала, где теперь встретится со сборной Марокко.