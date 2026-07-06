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Спорт

Зария вернулся в КПЛ и принес важную победу в дебютном матче за "Актобе"

Футбол Гол Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 09:58 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Казахстанским болельщикам футбола хорошо известно имя грузинского полузащитника Гиорги Зария, который ранее блистал своим выступлением за алматинский "Кайрат". 28-летний хавбек после некоторого отсутствия вернулся в КПЛ и надел майку "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Первый же матч в составе западноказахстанцев выдался удачным для грузинского легионера, который в матче 16-го тура КПЛ-2026 против талдыкорганского "Жетысу" вышел на замену на 87-й минуте вместо португальца Луиша Нани.

К моменту выхода его на поле счет был 1:1 после точных ударов Ивана Ордеца и Асхата Балтабекова ("Жетысу").

И вот на восьмой компенсированной минуте основного времени Гиорги Зария вырвал победу для своих коллег, удачно реализовав пенальти – 2:1.

Также за последние четыре дня прошли ряд других поединков чемпионата Казахстана, результаты и итоговая расстановка команд в таблице выглядят в следующем порядке.

Возвращаясь к теме встречи "Актобе" – "Жетысу", нужно отметить голевой пас 39-летнего ветерана Луиша Нани, который только на днях прибыл с ЧМ-2026.

Там он побывал в качестве почетного гостя и предупредил общественность о голевых перспективах своего звездного соотечественника Криштиану Роналду.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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