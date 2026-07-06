Зария вернулся в КПЛ и принес важную победу в дебютном матче за "Актобе"
Первый же матч в составе западноказахстанцев выдался удачным для грузинского легионера, который в матче 16-го тура КПЛ-2026 против талдыкорганского "Жетысу" вышел на замену на 87-й минуте вместо португальца Луиша Нани.
К моменту выхода его на поле счет был 1:1 после точных ударов Ивана Ордеца и Асхата Балтабекова ("Жетысу").
И вот на восьмой компенсированной минуте основного времени Гиорги Зария вырвал победу для своих коллег, удачно реализовав пенальти – 2:1.
Также за последние четыре дня прошли ряд других поединков чемпионата Казахстана, результаты и итоговая расстановка команд в таблице выглядят в следующем порядке.
Возвращаясь к теме встречи "Актобе" – "Жетысу", нужно отметить голевой пас 39-летнего ветерана Луиша Нани, который только на днях прибыл с ЧМ-2026.
Там он побывал в качестве почетного гостя и предупредил общественность о голевых перспективах своего звездного соотечественника Криштиану Роналду.