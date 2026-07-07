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Спорт

Лигу чемпионов пообещали привезти в Шымкент после культовой победы

Норвежский нападающий шымкентского &quot;Ордабасы&quot; Бьорн Йонсен , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 07:51 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Норвежский нападающий шымкентского "Ордабасы" Бьорн Йонсен поделился впечатлениями от победы над "Улытау" в матче 16-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла со счетом 1:0 в пользу шымкентцев, где единственный гол забил сам норвежский форвард.

По словам Бьорна, игра получилась крайне сложной, поскольку соперник оказал серьезное сопротивление.

"Они были очень сильны на выезде. Поэтому, когда они приехали сюда, мы ожидали, что будет тяжело, и так и получилось. У нас было много моментов, но в итоге мы победили благодаря этому голу. Я счастлив, что забил и помог команде выиграть. Я просто стараюсь делать свою работу. Я стараюсь помогать команде. Моя работа – забивать, но также и отдавать голевые передачи. Знаете, мы были очень близки к еще одному голу, когда Эля (Эльхан Астанов) замыкал головой мою передачу, и он мог забить. Поэтому я просто надеюсь помогать команде и делать все, чтобы у нас были хорошие результаты. Я рад, что у нас есть хорошая возможность популяризировать казахстанский футбол, а также "Ордабасы". Это очень прогрессивный клуб. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, но также тем, что могу помогать команде, привлекать внимание, помогать медиа и приносить клубу позитивную атмосферу. У нас скоро будет новый стадион, у нас замечательные болельщики, отличный город и прекрасная атмосфера. Надеюсь, мы выиграем чемпионат и приведем Лигу чемпионов в этот город", – цитирует Йонсена пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе "Ордабасы" продолжает удерживать лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Ранее выяснилось, кто в игре Бельгии против США вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2026.

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Аксинья Титова
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