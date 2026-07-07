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Спорт

Итальянец Коболли после победы на "Уимблдоне-2026" повторил жест Роналду

Теннис Жест Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:04 Фото: Instagram/flavio_cobbo
Накануне 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли в рамках четвертого круга "Уимблдона-2026" обыграл австралийца Алекса де Минора. После матча он отпраздновал свой успех в стиле португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Финалист "Ролан Гаррос-2026" переиграл своего соперника в трех сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Свою радость итальянец продемонстрировал фирменным прыжком 41-летнего португальца и визгом Siuuuu под аплодисменты собравшихся зрителей.

Как уже давно известно, Роналду использует подобное празднование после всех своих забитых голов, что было наглядно видно на текущем чемпионате мира в США.

Там он забил три мяча: два Узбекистану и один в ворота команды Хорватии.

Что касается Коболли, то он 6 июля пробился в четвертьфинал английского чемпионата, где завтра сыграет с британцем Артуром Фери.

А вот Криштиану сейчас пакует чемоданы и готовится ехать домой, так как Португалия уже минувшей ночью вылетела с ЧМ-2026, уступив Испании (0:1).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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