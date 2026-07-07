Лукаку вписал свое имя в историю чемпионатов мира по футболу
В матче против американцев 33-летний форвард итальянского "Наполи" был выпущен на поле только во втором тайме и поставил окончательный счет на третьей добавленной минуте основного времени.
Тем самым бельгиец стал первым игроком в истории мировых чемпионатов, который забил после выхода на замену в трех играх подряд.
Плюс к этому Ромелу умудрился поразить ворота соперников после выхода на замену в четырех матчах, включая еще мундиаль 2014 года.
4 – Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP
Таким образом, в его активе три гола на текущем турнире и одно взятие ворот 12-летней давности. Тогда тоже был поединок 1/8 финала против США (2:1).
Вдобавок на счету Лукаку на нынешних состязаниях есть еще одна голевая передача.
Пять дней назад Бельгия на 125-й минуте вырвала архиважную победу у Сенегала в рамках первого раунда плей-офф ЧМ-2026, где Ромелу сыграл одну из ответственных ролей.