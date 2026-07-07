Лукаку вписал свое имя в историю чемпионатов мира по футболу

Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку установил два уникальных рекорда на текущем чемпионате мира. Оба эти достижения случились сегодня утром в матче 1/8 финала с командой США, где хозяева турнира были разгромлены со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

В матче против американцев 33-летний форвард итальянского "Наполи" был выпущен на поле только во втором тайме и поставил окончательный счет на третьей добавленной минуте основного времени.

Тем самым бельгиец стал первым игроком в истории мировых чемпионатов, который забил после выхода на замену в трех играх подряд.

Плюс к этому Ромелу умудрился поразить ворота соперников после выхода на замену в четырех матчах, включая еще мундиаль 2014 года.

4 – Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.



Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Таким образом, в его активе три гола на текущем турнире и одно взятие ворот 12-летней давности. Тогда тоже был поединок 1/8 финала против США (2:1).

Вдобавок на счету Лукаку на нынешних состязаниях есть еще одна голевая передача.

Пять дней назад Бельгия на 125-й минуте вырвала архиважную победу у Сенегала в рамках первого раунда плей-офф ЧМ-2026, где Ромелу сыграл одну из ответственных ролей.