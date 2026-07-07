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Спорт

Мбаппе сделал жесткое заявление в адрес парагвайского политика

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:13 Фото: Instagram/fifaworldcup
Уже пару дней футбольное общество обсуждает возникший скандал на чемпионате мира, где парагвайский сенатор Селесте Амарилья неприятно высказалась в адрес лидера сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, политик не только подвергла критике, но и оскорбила капитана французской дружины некорректными фразами расистского характера.

Спустя время сам Мбаппе распространил ответное заявление в адрес сенатора из Парагвая, и также не стесняясь в выражениях.

"Уважаемая госпожа Амарилья, вы презренная женщина, недостойная своего положения. Из-за вашей безрассудности и откровенного расизма мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили на этом турнире, и на их место пришла некомпетентная женщина, которая создает наихудший образ своей страны. Никогда не позволю таким людям распространять свою ненависть и расизм по всему миру". Килиан Мбаппе

Также стоит заметить, что Амарилья упрекнула игроков своей сборной за то, что никто из них не дал пощечину Мбаппе за его поведение после финального свистка.

Между тем сегодня утром сборная Бельгии, ранее с трудом победившая Сенегал, уже в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 разгромила США со счетом 4:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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