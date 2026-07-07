Мбаппе сделал жесткое заявление в адрес парагвайского политика
Как уже известно, политик не только подвергла критике, но и оскорбила капитана французской дружины некорректными фразами расистского характера.
Спустя время сам Мбаппе распространил ответное заявление в адрес сенатора из Парагвая, и также не стесняясь в выражениях.
Madame Celeste Amarilla,— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026
Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.
Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL
"Уважаемая госпожа Амарилья, вы презренная женщина, недостойная своего положения. Из-за вашей безрассудности и откровенного расизма мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили на этом турнире, и на их место пришла некомпетентная женщина, которая создает наихудший образ своей страны. Никогда не позволю таким людям распространять свою ненависть и расизм по всему миру". Килиан Мбаппе
Также стоит заметить, что Амарилья упрекнула игроков своей сборной за то, что никто из них не дал пощечину Мбаппе за его поведение после финального свистка.
Между тем сегодня утром сборная Бельгии, ранее с трудом победившая Сенегал, уже в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 разгромила США со счетом 4:1.