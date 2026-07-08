Сборная Египта считает победу Аргентины несправедливой и незаслуженной

Накануне вечером на Чемпионате мира по футболу состоялся один из самых захватывающих и драматичных матчей стадии 1/8 финала, где сборная Аргентины с превеликим трудом сумела обыграть команду Египта со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

По ходу этого поединка "фараоны" вели с разницей в два мяча и были очень близки к сенсационному успеху над действующими чемпионами мира.

Однако африканцы в итоге не удержали свои победные цифры, а южноамериканцы, наоборот, забили три гола (3:2) и вырвали путевку в четвертьфинал мундиаля.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан нашел виновных в поражении своих подопечных.

"Мы покидаем турнир достойно, но конечный результат был далек от честной игры, о котором говорит FIFA, и далек от уважения. Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Больше не буду смотреть ЧМ, потому что в нем нет справедливости. Это мой личный протест. Судья не засчитал гол без видимой причины. В игру могут вступить коммерческие интересы, не хотят, чтобы Месси вылетел, хотят, чтобы чемпион остался на турнире". Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан

Как известно, команда Хассана впервые в своей истории ранее прошла в первый раунд плей-офф ЧМ-2026.

"Благодарю игроков, они сделали то, что от них просили, но часто нашу судьбу определяют другие факторы. Горжусь всеми игроками, показали отличный уровень и заставили египетский, арабский и африканский футбол гордиться нами. Я ненавижу проигрывать, но это поражение несправедливо. В футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты. Наша сборная в основном состоит из игроков национальной лиги, в отличие от других сборных, выступающих в Европе". Хоссам Хассан

Поддержал мнение своего наставника и один из игроков египетской дружины, который забил второй гол в ворота аргентинской сборной.

"Судья с первой минуты был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Надеялись доставить радость египетскому народу. Поздравляем Аргентину с этой победой, это сфальсифицированный турнир, и им теперь даже не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были обыграть Аргентину". Форвард сборной Египта Мостафа Зико

А главным судьей этой встречи стал 37-летний Франсуа Летексье из Франции, который является арбитром FIFA c 2017 года.

"Все видели, что произошло, мне больше нечего добавить, нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник убежал в контратаку и забил. Будем строить будущее на основе того, чего добились на этом турнире, и, если Бог даст, впереди нас ждет еще более успешное будущее. Играли против действующих чемпионов мира и понимали, что нас ждет очень тяжелый матч. Отлично подготовились к сопернику, и это было заметно с первых минут встречи. Но в итоге именно такую судьбу Бог уготовил нам". Форвард сборной Египта Мохамед Салах

Обыграв Египет, чемпионы мира из Аргентины теперь в четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся со Швейцарией.