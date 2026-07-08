Кто и когда сыграет в четвертьфинале ЧМ-2026 по футболу
Фото: Instagram/fifaworldcup
Рано утром 8 июля определились все участники 1/4 финала мирового первенства по футболу. По итогам прошедших игр второго раунда плей-офф в гонке за медали остались всего лишь восемь сборных, сообщает Zakon.kz.
Из восьми участников третьего раунда плей-офф ЧМ-2026 шесть представляют европейский континент: Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Швейцария.
Один представитель из Африки (Марокко) и одна команда из Южной Америки (Аргентина).
Таким образом, пары 1/4 финала текущего турнира составлены следующим образом:
Франция – Марокко, 10 июля (01:00 по казахстанскому времени).
Испания – Бельгия, 11 июля (00:00).
Норвегия – Англия, 12 июля (02:00).
Аргентина – Швейцария, 12 июля (06:00).
Между тем накануне ХК "Барыс" пополнился еще одним новичком из Северной Америки, но уже с опытом игры в КХЛ.
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