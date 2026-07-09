#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Уразбахтин назвал причины трудного старта "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 10:09 Фото: Instagram/f.c.kairat
Накануне вечером казахстанский футбольный клуб "Кайрат" провел первый матч стартового квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27, где соперником стала черногорская "Сутьеска", сообщает Zakon.kz.

Старт нового сезона в самом престижном клубном турнире Европы оказался нелегким для чемпиона нашей страны, который сумел вырвать победу только на последних минутах матча.

После этой встречи наставник "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин в беседе с журналистами признал ошибки своих подопечных и настрой соперника.

"Главное – то, что выиграли. Но не все складывалось так, как мы хотели. В перерыве из-за травмы поле покинул Мартынович, а Тапалов и Касабулат заменены по игровым параметрам, много потерь, брака, проигранных единоборств. Было видно, что они не в своей тарелке. Наверное, больше психологический момент, потому что физическое состояние было хорошим, они восстановились. Может, "перегорели", поговорим с ними. Все решится на выезде".Рафаэль Уразбахтин

Как уже известно, первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Кайрата". Большой вклад в этот успех внес 18-летний вингер хозяев поля – Исмаил Бекболат.

Именно он, выйдя на замену, отдал две голевые передачи, после которых ворота "Сутьески" поразили Лукас Африко и Марк Гуаль.

В этом противостоянии пока еще ничего не решено, ответный поединок пройдет 15 июля в Черногории.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Победа Кайрата
22:09, 08 июля 2026
"Кайрат" вырвал победу у "Сутьески" на старте Лиги чемпионов УЕФА
Футбол Соперник Лига чемпионов
20:11, 16 июня 2026
Определился первый соперник "Кайрата" в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА
Футбол Итоги Жеребьевки ЛЧ
17:39, 17 июня 2025
"Кайрат" узнал соперника на старте отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какое наказание может грозить Елеусинову, если подтвердится, что боксёр был пьян за рулём
11:04, Сегодня
Какое наказание может грозить Елеусинову, если подтвердится, что боксёр был пьян за рулём
Какое место займёт Рыбакина в рейтинге WTA после окончания &quot;Уимблдона&quot;
10:39, Сегодня
Какое место займёт Рыбакина в рейтинге WTA после окончания "Уимблдона"
Мадира Жумакан
10:39, Сегодня
Казахстанка Жумакан нокаутировала вьетнамку и завоевала медаль на чемпионате Азии
Конор Макгрегор
10:25, Сегодня
Тренер Макгрегора сомневается в возвращении Конора в лёгкий вес
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: