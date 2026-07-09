Уразбахтин назвал причины трудного старта "Кайрата" в Лиге чемпионов

Накануне вечером казахстанский футбольный клуб "Кайрат" провел первый матч стартового квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27, где соперником стала черногорская "Сутьеска", сообщает Zakon.kz.

Старт нового сезона в самом престижном клубном турнире Европы оказался нелегким для чемпиона нашей страны, который сумел вырвать победу только на последних минутах матча.

После этой встречи наставник "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин в беседе с журналистами признал ошибки своих подопечных и настрой соперника.

"Главное – то, что выиграли. Но не все складывалось так, как мы хотели. В перерыве из-за травмы поле покинул Мартынович, а Тапалов и Касабулат заменены по игровым параметрам, много потерь, брака, проигранных единоборств. Было видно, что они не в своей тарелке. Наверное, больше психологический момент, потому что физическое состояние было хорошим, они восстановились. Может, "перегорели", поговорим с ними. Все решится на выезде". Рафаэль Уразбахтин

Как уже известно, первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Кайрата". Большой вклад в этот успех внес 18-летний вингер хозяев поля – Исмаил Бекболат.

Именно он, выйдя на замену, отдал две голевые передачи, после которых ворота "Сутьески" поразили Лукас Африко и Марк Гуаль.

В этом противостоянии пока еще ничего не решено, ответный поединок пройдет 15 июля в Черногории.