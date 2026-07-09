Как 114-я ракетка мира Фери умудряется творить чудеса на "Уимблдоне-2026"

Нынешний Открытый чемпионат Великобритании по теннису вошел в историю блестящим выступлением 114-й ракетки мира – местным игроком Артуром Фери. Он был заявлен на турнир по wild card и уже добрался до полуфинала на кортах Лондона, сообщает Zakon.kz.

23-летний британец французского происхождения попал в основную сетку по специальному приглашению организаторов текущего турнира (wild card) и теперь планирует забрать титул, до которого ему осталось сделать всего лишь два шага. Но эти попытки будут самыми трудными, так как перед ним будут стоять гранды современного тенниса.

Ну а пока 114-я ракетка мира ни о чем не переживает и радуется фантастическому походу по "Уимблдону". Накануне Фери дошел до полуфинала, обыграв 10-ю ракетку планеты Флавио Коболли – 6:4, 7:6(4), 6:0.

Нужно отметить то, что Артур на данную минуту в Live-рейтинге ATP прыгнул на 36-ю позицию.

Теперь его завтра на пути к финалу английского первенства ждет чемпион "Ролан Гаррос-2026" Александр Зверев, который, как и его оппонент, впервые сыграет в 1/2 финала на кортах Лондона.

В свою очередь немецкий теннисист вчера наконец-то победил американца Тэйлора Фрица – 6:4, 6:4, 6:2 и прервал семиматчевую серию поражений от него в течение последних двух лет.

Также вчера прошли последние четвертьфиналы в женской части "Уимблдона", по итогам которых итальянка Жасмин Паолини проиграла Марте Костюк (Украина), а Линда Носкова из Чехии победила бельгийку Элизу Мертенс.

Уже сегодня вечером станут известны финалистки английского чемпионата, где встретятся Каролин Мухова (Чехия) – Кори Гауфф (США) и Марта Костюк – Линда Носкова.

Тем временем днем ранее в нашей стране создана новая организация – "Спортшылар Кеңесі".