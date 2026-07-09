До официального боя Макгрегора в UFC осталось всего лишь три дня

В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер смешанных единоборств на турнире UFC 329, где в главном бою в полусреднем весе в октагон вернется знаменитый ирландец Конор Макгрегор, который будет драться с местным файтером Максом Холлоуэем, сообщает Zakon.kz.

Несколько часов назад главный промоушен мира в ММА продемонстрировал актуальную физическую форму Конора Макгрегора перед встречей с Максом Холлоуэем, бывшим обладателем титула BMF.

А в соглавном поединке вечера в легком весе сразятся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Ну а в целом предстоящий турнир изобилует яркими и знаменитыми именами.

37-летний Макгрегор уже 13 лет выступает в UFC и становился здесь чемпионом в полулегкой (до 65 кг) и легкой весовой категории (до 70 кг).

А вот его сопернику Максу Холлоуэю 34 года, он первый свой бой в UFC провел в 2012 году, имеет в активе 23 победы и 9 поражений.

Стоит напомнить, что они уже дрались 13 лет назад, тогда победа была на стороне ирландца единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-27).

Но сейчас многое изменилось: у Конора был очень большой перерыв из-за травмы, и никто не знает, что от него ожидать.

А вот Холлоуэй достаточно силен, чтобы спокойно разобрать Макгрегора. Скорость, выносливость и точность ударов, скорее всего, будут за ним.

Несмотря на пятилетний простой, Макгрегор все еще опасен, поэтому нас ждет незабываемый бой.

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