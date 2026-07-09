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Спорт

До официального боя Макгрегора в UFC осталось всего лишь три дня

UFC Бой 12 июля, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 15:18 Фото: Instagram/ufc
В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер смешанных единоборств на турнире UFC 329, где в главном бою в полусреднем весе в октагон вернется знаменитый ирландец Конор Макгрегор, который будет драться с местным файтером Максом Холлоуэем, сообщает Zakon.kz.

Несколько часов назад главный промоушен мира в ММА продемонстрировал актуальную физическую форму Конора Макгрегора перед встречей с Максом Холлоуэем, бывшим обладателем титула BMF.

А в соглавном поединке вечера в легком весе сразятся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Ну а в целом предстоящий турнир изобилует яркими и знаменитыми именами.

37-летний Макгрегор уже 13 лет выступает в UFC и становился здесь чемпионом в полулегкой (до 65 кг) и легкой весовой категории (до 70 кг).

А вот его сопернику Максу Холлоуэю 34 года, он первый свой бой в UFC провел в 2012 году, имеет в активе 23 победы и 9 поражений.

Стоит напомнить, что они уже дрались 13 лет назад, тогда победа была на стороне ирландца единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-27).

Но сейчас многое изменилось: у Конора был очень большой перерыв из-за травмы, и никто не знает, что от него ожидать.

А вот Холлоуэй достаточно силен, чтобы спокойно разобрать Макгрегора. Скорость, выносливость и точность ударов, скорее всего, будут за ним.

Несмотря на пятилетний простой, Макгрегор все еще опасен, поэтому нас ждет незабываемый бой.

Между тем казахстанский ХК "Барыс" на днях подписал сразу несколько игроков из-за океана с опытом выступления в АХЛ и КХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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