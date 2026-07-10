Дастан Сатпаев начал тренировки под руководством Хаби Алонсо

В четверг утром Дастан Сатпаев и другие футболисты "Челси" вернулись на тренировочную базу в Кобхэме и сразу же приступили к работе под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, сообщает Zakon.kz.

Большинство игроков впервые этим летом собрались на базе клуба, передает пресс-служба клуба. Для команды это также стало первой возможностью лично познакомиться с новым наставником. После прохождения традиционного медицинского обследования футболисты вышли на поле, несмотря на жаркую погоду.

Фото: chelseafc

"Помимо привычной для начала предсезонной подготовки физической работы, команда занималась и с мячом. Для Алонсо это стало первой возможностью донести до игроков свои идеи и требования", – говорится в сообщении.

Помимо Сатпаева в первой тренировке приняли участие Коул Палмер, Жоау Педру, Эстевао Виллиан, а также новички Эммануэль Эмега и Джовани Кенда. На тренировке футболисты были экипированы в новую тренировочную форму Nike сезона-2026/27.

Фото: chelseafc

Клуб также опубликовал подборку из 25 лучших фотографий с первой тренировки команды под руководством Хаби Алонсо.

Ночью 1 июля на YouTube-канале алматинского клуба вышло прощальное интервью Дастана Сатпаева.