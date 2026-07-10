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Спорт

ФК "Елимай" провел в Армении первый еврокубковый матч в истории

Футбол Ничья Выезд, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 10:04 Фото: Instagram/fc_elimai
Вечером 9 июля команда "Елимай" из области Абай стартовала в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, где сыграла вничью на выезде с армянским "Алашкертом" (1:1), сообщает Zakon.kz.

Первый тайм этого исторического матча прошел без взятий ворот, но гости из-за травмы потеряли своего лидера Рамазана Оразова.

А после перерыва "Елимай" открыл счет благодаря усилиям игрока сборной Казахстана Арсена Аширбека, которому точный пас отдал Иван Свиридов.

Подопечные Андрея Карповича могли увезти историческую выездную победу, но их планам помешал футболист "Алашкерта" Давид Тертерян, который на последних секундах поединка спас своих коллег от поражения – 1:1.

Ответная встреча между этими командами состоится 16 июля на стадионе "Спартак" в Семее.

А сегодня вечером 114-я ракетка мира, британец Артур Фери, постарается продолжить свое чудесное выступление на "Уимблдоне-2026".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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