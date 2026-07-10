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Спорт

Лидер сборной Англии может пропустить битву против Норвегии на ЧМ-2026

Футбол Болезнь Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 19:45 Фото: Instagram/declanrice
Один из ведущих полузащитников сборной Англии Деклан Райс изолирован от своей команды из-за вирусной инфекции. Хавбек может даже не выйти на поле в матче с Норвегией в рамках 1/4 финала ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Футболист лондонского "Арсенала" уже два дня не принимает участия в тренировках "трех львов" в преддверии поединка с Норвегией, который запланирован на 12 июля.

По информации некоторых СМИ, Райс уже идет на поправку и с большей вероятностью может помочь своим коллегам через два дня.

Но, с другой стороны, у 27-летнего футболиста также возникли небольшие проблемы с задней поверхностью бедра и поясницей.

Напомним, что утром 6 июля англичане пробились в четвертьфинал мундиаля, переиграв хозяев турнира Мексику со счетом 3:2.

В том матче дублем отметился форвард мадридского "Реала" Джуд Беллингем.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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