Ямаль высказался о матче Испания – Франция на пути к финалу ЧМ-2026

Прошедшей ночью на Чемпионате мира по футболу состоялся второй поединок стадии 1/4 финала, где сборная Испании переиграла Бельгию со счетом 2:1 и получила в соперники Францию в следующем раунде плей-офф, сообщает Zakon.kz.

После победы над "красными дьяволами" лидер "красной фурии" Ламин Ямаль высказался не только о поверженном сопернике, но и о предстоящем матче против серебряных призеров ЧМ-2022.

"Счастливы, что снова вышли в полуфинал и хотим пройти весь путь до конца. Пропущенный гол оставил странное ощущение, потому что он случился именно тогда, когда мы полностью контролировали игру. Но таков футбол, может показаться, что у нас некрасивый футбол, однако ни одна команда не смогла играть с нами на равных. Если кому-то и стоит опасаться нас, то именно Франции. Именно мы выбили их из Лиги наций год назад. Встречаются две великолепные сборные мирового уровня. Посмотрим, что произойдет, но никакого страха у нас нет". Ламин Ямаль

Полуфинал между Испанией и Францией запланирован на 15 июля (00:00 по казахстанскому времени).

Аналогичное мнение об отсутствии страха перед грозным соперником на днях поведал и главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин, который выставит своих подопечных завтра утром против чемпионов мира – Аргентины.