#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Казахстанский легкоатлет вошел в тройку лучших на чемпионате Азии в Китае

Максим Балабин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике среди молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 20:53 Фото: olympic.kz
Казахстанский легкоатлет Максим Балабин стал бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи, который проходит в городе Ордос (Китай). Наш соотечественник показал результат 5,05 м в прыжках с шестом и занял третье место, сообщает Zakon.kz.

Золотую медаль завоевал Сейфелдин Абдельсалам (Катар) с результатом 5,45 м. Второе место занял представитель Китая Жуй Лю, преодолевший высоту 5,20 м.

Также в соревнованиях среди женщин на дистанции 400 м Мария Шувалова заняла четвертое место, а Анна Шумило финишировала шестой. Кроме того, в беге на 400 м с барьерами Екатерина Колода стала пятой, а Анастасия Цвиркунова завершила соревнования на шестой позиции.

По информации пресс-службы НОК РК, чемпионат Азии завершится 12 июля.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Нуржан Жумабай одержал победу на чемпионате мира среди юношей, который проходит в Кали (Колумбия).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Легкоатлетка Анастасия Рыпакова стала серебряным призером молодежного чемпионата Азии
18:05, 10 июля 2026
Анастасия Рыпакова выиграла "серебро" молодежного чемпионата Азии
Дзюдоист Айдар Арапов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Китае
18:01, 18 апреля 2026
Казахстан пополнил медальный счет ЧА по дзюдо в Китае
Рапиристка София Актаева стала третьей на юниорском чемпионате Азии
18:30, 26 февраля 2026
Казахстанская рапиристка завоевала медаль чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Куат Хамитов разгромно проиграл Арману Царукяну на турнире RAF Georgia
21:26, Сегодня
Куат Хамитов разгромно проиграл Арману Царукяну на турнире RAF Georgia (видео)
Мейирим Нурсултанов проведёт бой за титул WBC против Хесуса Рамоса-младшего
21:00, Сегодня
Мейирим Нурсултанов проведёт бой за титул WBC против Хесуса Рамоса-младшего
"Алтай" в гостях обыграл "Жетысу" в матче КПЛ
20:32, Сегодня
"Алтай" в гостях обыграл "Жетысу" в матче КПЛ
Казахстан завершил выступление на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу
20:04, Сегодня
Казахстан завершил выступление на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: