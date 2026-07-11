Казахстанский легкоатлет вошел в тройку лучших на чемпионате Азии в Китае

Казахстанский легкоатлет Максим Балабин стал бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи, который проходит в городе Ордос (Китай). Наш соотечественник показал результат 5,05 м в прыжках с шестом и занял третье место, сообщает Zakon.kz.

Золотую медаль завоевал Сейфелдин Абдельсалам (Катар) с результатом 5,45 м. Второе место занял представитель Китая Жуй Лю, преодолевший высоту 5,20 м.

Также в соревнованиях среди женщин на дистанции 400 м Мария Шувалова заняла четвертое место, а Анна Шумило финишировала шестой. Кроме того, в беге на 400 м с барьерами Екатерина Колода стала пятой, а Анастасия Цвиркунова завершила соревнования на шестой позиции.

По информации пресс-службы НОК РК, чемпионат Азии завершится 12 июля.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Нуржан Жумабай одержал победу на чемпионате мира среди юношей, который проходит в Кали (Колумбия).