Известный казахстанский боксер, обвиненный в избиении супруги, выступил с заявлением вместе с ней

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов и его супруга записали совместное видеообращение после резонанса вокруг уголовного дела о семейном конфликте, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер, чемпион мира и Азии Темиртас Жусупов вместе с супругой записал видеообращение, прокомментировав ситуацию, которая ранее получила широкий общественный резонанс.

По словам спортсмена, в их семье действительно произошел конфликт, однако супруги обсудили произошедшее и приняли решение сохранить семью.

"Мы решили записать это обращение вместе. Потому что вокруг нашей семьи появилось много слухов и обсуждений. Да, между нами произошел семейный конфликт. Мы оба сделали выводы, серьезно поговорили и приняли совместное решение сохранить нашу семью. Просим уважать наше решение и наше право на личную жизнь", – говорит на видео Жусупов.

Супруга боксера, в свою очередь, сообщила, что самостоятельно приняла решение забрать заявление и обратиться с ходатайством о прекращении уголовного дела.

"Хочу сказать лично, решение забрать заявление и обратиться с ходатайством о прекращении уголовного дела было принято добровольно и давления оказано не было. Мы обращаемся к администрации пабликов, блогеров и СМИ прекратить распространение информации о нашей семье и удалить публикации. Мы просим уважать нашу частную жизнь и дать нашей семье возможность спокойно жить дальше. Спасибо за понимание", – резюмирует жена.

Ранее известного казахстанского боксера, чемпиона мира и Азии Темиртаса Жусупова обвинили в жестоком избиении супруги в Кокшетау. По словам родственников пострадавшей, женщину доставили в больницу без сознания с тяжелейшими травмами.