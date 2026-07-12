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Спорт

Впервые в истории в полуфинал ЧМ вышли сразу четыре лучшие сборные по рейтингу ФИФА

ЧМ-2026, сборная Франции, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 04:59 Фото: Instagram/equipedefrance
По итогам заключительных матчей 1/4 финала ЧМ-2026 определились полуфинальные пары, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в следующем раунде плей-офф сыграют Аргентина и Англия, а также Франция и Испания.

Впервые в истории ЧМ в полуфинал вышли 4 лучших сборных мира по рейтингу ФИФА: Аргентина (1), Испания (2), Франция (3) и Англия (4).

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2026:

  • 14 июля сыграет Франция и Испания;
  • 15 июля пройдет матч Англии против Аргентины.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Швейцария завершили битву за выход в полуфинал.

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Аксинья Титова
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