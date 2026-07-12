Впервые в истории в полуфинал ЧМ вышли сразу четыре лучшие сборные по рейтингу ФИФА
Фото: Instagram/equipedefrance
По итогам заключительных матчей 1/4 финала ЧМ-2026 определились полуфинальные пары, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, в следующем раунде плей-офф сыграют Аргентина и Англия, а также Франция и Испания.
Впервые в истории ЧМ в полуфинал вышли 4 лучших сборных мира по рейтингу ФИФА: Аргентина (1), Испания (2), Франция (3) и Англия (4).
Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2026:
- 14 июля сыграет Франция и Испания;
- 15 июля пройдет матч Англии против Аргентины.
Ранее сообщалось, что Аргентина и Швейцария завершили битву за выход в полуфинал.
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