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Спорт

Казахстан остановился в шаге от "золота" Кубка мира по таеквондо в Южной Корее

Казахстан завоевал серебряную медаль на командном Кубке мира по таеквондо, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 18:23 Фото: пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо (WT)
В городе Чунчхон (Южная Корея) стартовал командный Кубок мира по таеквондо. В первый соревновательный день мужская сборная Казахстана дошла до финала и стала серебряным призером турнира, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале казахстанцы со счетом 2:0 победили команду Марокко, а в полуфинале одолели сборную России – 2:1. В финальном противостоянии сборная Казахстана уступила Китаю со счетом 0:2.

Добавим, что призерами стали Максат Орынбасар, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.

Командный Кубок мира завершится 16 июля.

Ранее сообщалось, что восемь медалей удалось завоевать дзюдоистам Казахстана в Тайване.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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