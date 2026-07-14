Казахстан остановился в шаге от "золота" Кубка мира по таеквондо в Южной Корее
Фото: пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо (WT)
В городе Чунчхон (Южная Корея) стартовал командный Кубок мира по таеквондо. В первый соревновательный день мужская сборная Казахстана дошла до финала и стала серебряным призером турнира, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале казахстанцы со счетом 2:0 победили команду Марокко, а в полуфинале одолели сборную России – 2:1. В финальном противостоянии сборная Казахстана уступила Китаю со счетом 0:2.
Добавим, что призерами стали Максат Орынбасар, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.
Командный Кубок мира завершится 16 июля.
Ранее сообщалось, что восемь медалей удалось завоевать дзюдоистам Казахстана в Тайване.
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