Казахстан остановился в шаге от "золота" Кубка мира по таеквондо в Южной Корее

В городе Чунчхон (Южная Корея) стартовал командный Кубок мира по таеквондо. В первый соревновательный день мужская сборная Казахстана дошла до финала и стала серебряным призером турнира, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале казахстанцы со счетом 2:0 победили команду Марокко, а в полуфинале одолели сборную России – 2:1. В финальном противостоянии сборная Казахстана уступила Китаю со счетом 0:2.

Добавим, что призерами стали Максат Орынбасар, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.

Командный Кубок мира завершится 16 июля.

Ранее сообщалось, что восемь медалей удалось завоевать дзюдоистам Казахстана в Тайване.