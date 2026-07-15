Испания отправила Францию домой и вышла в финал ЧМ

15 июля сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года, обыграв в полуфинале сборную Франции со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Первый гол на счету Микеля Оярсабаля, который забил на 22-й минуте. Таким образом он повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира – пять. Столько же забивали Эмилио Бутрагеньо в 1986 году и Давид Вилья в 2010.

На 58-й минуте минуте матча второй гол забил Педро Порро. Так испанцы впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства. Тогда команда стала чемпионом.

В финале 2026 года испанцы сыграют с победительницей пары Аргентина – Англия.

К слову фрагменты газона со стадиона "МетЛайф" в Нью-Джерси, где пройдет финал чемпионата мира 2026 года, ФИФА выставляет на продажу ярым фанатам и коллекционерам. Цена за кусочек поля составляет 450 долларов. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности.