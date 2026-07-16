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Спорт

Три казахстанки завоевали золотые медали на чемпионате Азии по боксу в Индонезии

три казахстанки завоевали золотые медали на ЧА по боксу в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 06:01 Фото: olympic.kz
В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. 15 июля в дневной сессии состоялись финальные поединки среди девушек U19. По итогам выступлений три представительницы Казахстана завоевали золотые медали, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 70 кг Камила Оспанова в финале одержала победу над Мафтуной Янгиевой (Узбекистан). Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг) в решающем бою победила представительницу Индии Мегху Шеоканд. В весе свыше 80 кг Зарина Толыбай оказалась сильнее еще одной индийской спортсменки – Прачи Токас.

Таким образом, в возрастной категории U19 сборная Казахстана на данный момент завоевала три золотые и пять бронзовых медалей.

Ранее бронзовыми призерами чемпионата стали Мадира Жумакан (до 48 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг), Айсулу Мухит (до 65 кг) и Жалгас Утебеков (до 90 кг).

Стоит отметить, что сегодня в вечерней сессии состоятся финалы у женщин U23. Бои за "золото" среди парней пройдут завтра, 16 июля.

Ранее сообщалось, что непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы обратился к своим болельщикам с глубоким посланием.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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