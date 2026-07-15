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Спорт

"Чемпионы не забываются": Жанибек Алимханулы сделал резкое заявление после испытаний

Казахстанский боксер, спортсмен, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 22:19 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы обратился к своим болельщикам с глубоким посланием. Спортсмен высказался о преодолении тяжелых жизненных этапов, передает Zakon.kz.

На своей официальной странице в социальной сети X именитый отечественный боксер опубликовал свежую фотографию, на которой он позирует со своими завоеванными чемпионскими поясами.

Публикацию непобежденный чемпион снабдил мотивирующим текстом, адресованным его преданным фанатам, и напомнил, что любые временные трудности в конечном итоге остаются позади.

"Трудности проходят. Испытания заканчиваются. Даже те, кто пытался вас сдерживать, забываются. Но чемпионы никогда не забываются. Их нокауты и наследие, которое они создают на ринге, живут вечно", – написал 14 июля 2026 года Алимханулы.

Публикация "Казахского стиля" мгновенно вызвала бурную реакцию среди его подписчиков и любителей бокса по всему миру.

В комментариях пользователи выразили Жанибеку Алимханулы свою поддержку, отметив его характер, и пожелали ему дальнейших триумфальных защит титула на профессиональном ринге.

Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, дав оценку решению IBF о лишении Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали за употребление мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.

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Канат Болысбек
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