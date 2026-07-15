"Чемпионы не забываются": Жанибек Алимханулы сделал резкое заявление после испытаний

Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы обратился к своим болельщикам с глубоким посланием. Спортсмен высказался о преодолении тяжелых жизненных этапов, передает Zakon.kz.

На своей официальной странице в социальной сети X именитый отечественный боксер опубликовал свежую фотографию, на которой он позирует со своими завоеванными чемпионскими поясами.

Публикацию непобежденный чемпион снабдил мотивирующим текстом, адресованным его преданным фанатам, и напомнил, что любые временные трудности в конечном итоге остаются позади.

"Трудности проходят. Испытания заканчиваются. Даже те, кто пытался вас сдерживать, забываются. Но чемпионы никогда не забываются. Их нокауты и наследие, которое они создают на ринге, живут вечно", – написал 14 июля 2026 года Алимханулы.

Hardships fade. Trials pass. Even those who tried to hold you back are forgotten. But champions are never forgotten. Their knockouts and the legacy they create inside the ring live forever. pic.twitter.com/8ToknDVgLJ — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) July 14, 2026

Публикация "Казахского стиля" мгновенно вызвала бурную реакцию среди его подписчиков и любителей бокса по всему миру.

В комментариях пользователи выразили Жанибеку Алимханулы свою поддержку, отметив его характер, и пожелали ему дальнейших триумфальных защит титула на профессиональном ринге.

Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, дав оценку решению IBF о лишении Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали за употребление мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.