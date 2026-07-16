"Кайрат" снова обыграл "Сутьеску" и идет дальше в отборе Лиги чемпионов

Минувшей ночью завершились все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых казахстанский "Кайрат" на выезде победил черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:0, что позволило им пройти в следующий этап соревнований, сообщает Zakon.kz.

Ответный поединок отборочного турнира между чемпионами Казахстана и Черногории прошел в городе Никшич.

Одним из героев этой выездной встречи стал талантливый игрок "Кайрата" – Исмаил Бекболат, который открыл счет на 70-й минуте.

Спустя немного времени арбитр после видеопросмотра назначил пенальти за игру рукой у одного из футболистов "Сутьески".

Наш португалец Жоржиньо не промахнулся с 11-метровой позиции – 2:0.

Благодаря этому успеху команда Рафаэля Уразбахтина проходит во второй круг квалификации, где их 22 и 29 июля уже ждет чемпион Кипра – "Омония". Первый матч алматинцы проведут на выезде.

Напомним, что неделю назад "Кайрат" у себя дома был сильнее "Сутьески" со счетом 2:1.

А сегодня вечером свои ответные поединки первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА проведут "Астана" и "Елимай".