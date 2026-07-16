Известно точное время начала матчей за медали ЧМ-2026 по футболу

Минувшей ночью на чемпионате мира по футболу окончательно определилась расстановка команд, которые разыграют медали текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

19 июля в 00:00 по казахстанскому времени Англия сыграет с Францией в поединке за бронзовые награды ЧМ-2026.

Прошедшей ночью британский коллектив проиграл Аргентине, в рамках полуфинала нынешнего мундиаля со счетом 1:2.

А французы, в свою очередь, днем ранее уступили Испании (0:2).

Что касаемо финальной битвы ЧМ-2026, то здесь Аргентина в ночь на 20 июля (00:00) сразится с Испанией.

И здесь впервые в истории мирового футбола обладатель Кубка Америки встретится с чемпионом Европы.

Кстати, обе сборные перед мундиалем должны были сыграть в матче за "Финалиссиму", но игру отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Поединок за "бронзу" и "золото" ЧМ-2026 казахстанским зрителям можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале Qazsport.

Между тем ФК "Актобе" сделал серьезное усиление на старте второго круга КПЛ-2026.