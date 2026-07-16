#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
469.71
536.17
6.01
Спорт

Известно точное время начала матчей за медали ЧМ-2026 по футболу

Футбол Место Время ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:42 Фото: Instagram/fifaworldcup
Минувшей ночью на чемпионате мира по футболу окончательно определилась расстановка команд, которые разыграют медали текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

19 июля в 00:00 по казахстанскому времени Англия сыграет с Францией в поединке за бронзовые награды ЧМ-2026.

Прошедшей ночью британский коллектив проиграл Аргентине, в рамках полуфинала нынешнего мундиаля со счетом 1:2.

А французы, в свою очередь, днем ранее уступили Испании (0:2).

Что касаемо финальной битвы ЧМ-2026, то здесь Аргентина в ночь на 20 июля (00:00) сразится с Испанией.

И здесь впервые в истории мирового футбола обладатель Кубка Америки встретится с чемпионом Европы.

Кстати, обе сборные перед мундиалем должны были сыграть в матче за "Финалиссиму", но игру отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Поединок за "бронзу" и "золото" ЧМ-2026 казахстанским зрителям можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале Qazsport.

Между тем ФК "Актобе" сделал серьезное усиление на старте второго круга КПЛ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол 32 Сборные
14:45, 28 июня 2026
Объявлены дата и время начала всех матчей плей-офф ЧМ-2026 по футболу
Хоккей 1/4 финала Участники
13:10, 27 мая 2026
Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2026 по хоккею в элите
Расписание чемпионата мира по футболу
05:00, 03 июня 2026
Вышло расписание матчей ЧМ-2026 по футболу с казахстанским временем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Акжурек Калабай
12:08, Сегодня
Акжурек Калабай проиграл в финале и стал серебряным призёром чемпионата Азии по боксу
Богдан Гуськов
11:55, Сегодня
"Я принял его за 30 секунд": узбекский боец Гуськов рассказал, как принял бой с Анкалаевым
Макс Холлуэй
11:36, Сегодня
Конор Макгрегор потребовал изменить результат боя с Максом Холлуэем на UFC 329
Адиль Асканбай
11:19, Сегодня
Разгром с нокдаунами случились в бою Адиля Асканбая с узбекским боксёром в финале ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: