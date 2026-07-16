Месси сыграет в третьем финале чемпионата мира в своей карьере

Прошедшей ночью 39-летний аргентинец Лионель Месси получил право сыграть в своем третьем финале в истории чемпионатов мира. Такое уникальное достижение удавалось только бразильцу Кафу (1994, 1998, 2002), сообщает Zakon.kz.

Капитан аргентинской дружины удостоился такого показателя после победы его команды в полуфинале ЧМ-2026 над англичанами со счетом 2:1.

"Каждый финал особенный, нынешний по-своему уникален. Снова переживать такие эмоции – невероятно. Думаю, то, чего добилась эта команда, – это настоящее безумие, два финала чемпионата мира подряд. Лично для меня сыграть в третьем финале – это удавалось очень немногим футболистам. Особенно если учитывать, каким получился сегодняшний матч, кто был нашим соперником и кого именно мы сумели победить. Произошли невероятные вещи". Лионель Месси

Форвард отмечает, что поединок с англичанами был особенный не только для его коллег, но и для всех их соотечественников.

"Никто из нас не хотел проигрывать, и народ Аргентины тоже очень хотел этой победы. Слава Богу, нам удалось добиться своего, выбить их из турнира и выйти еще в один финал чемпионата мира. Это был очень счастливый день для всех аргентинцев". Лионель Месси

После полуфинала с Англией Месси опережает Килиана Мбаппе в гонке за "Золотую бутсу" нынешнего турнира благодаря двум голевым передачам в прошедшей игре.

У обоих футболистов сейчас по восемь голов, но аргентинец находится впереди по ассистам: у Лео их четыре, а у француза – три.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией (20 июля), а Франция поборется с Англией в матче за "бронзу" (19 июля).