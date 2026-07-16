Беллингему грозит дисквалификация из-за удара в голову аргентинского игрока
Этот инцидент произошел минувшей ночью после полуфинального поединка ЧМ-2026, где англичане проиграли сборной Аргентине (1:2).
В одном из эпизодов, когда южноамериканцы праздновали свой успех, форвард "Реала" подошел сзади к полузащитнику Барко и ударил его ладонью по затылку.
Игрок французского "Страсбура" сразу же дал ответ, толкнув англичанина в грудь.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
Незамедлительно в этот конфликт вступили и другие футболисты: одни разнимали, а некоторые разбирались в данной ситуации, внезапно созданной Беллингемом.
В этой истории окончательную точку поставит FIFA. Здесь вероятны два исхода: англичанина простят либо его накажут дисквалификацией на следующий матч.
Британцы 19 июля сыграют за бронзовые медали ЧМ-2026, где роль Джуда очень важна.
Так что ждем решения главного футбольного органа мира.