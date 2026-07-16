"Тоттенхэм" досрочно празднует "золото" одного из своих игроков на ЧМ-2026
На данный момент уже точно известно, что кто-то из представителей "шпор" привезет в Лондон золотую медаль мундиаль.
В этот список кандидатов на высшую награду турнира претендуют трое и все они защитники: Педро Порро (Испания) и два аргентинца Кристиан Ромеро и Маркос Сенеси.
Плюс к этому еще один игрок оборонительного плана "Тоттенхэма", Джед Спенс будет защищать честь Англии, которая сыграет с Францией в матче за третье место.
В истории лондонского коллектива подобное случается в третий раз подряд, когда их игрок выигрывает чемпионат мира.
На ЧМ-2022 Ромеро надел "золото" с Аргентиной, а в 2018 году вратарь Уго Льорис был капитаном сборной Франции, которая не имела себе равных на мировом первенстве в России.
Финал текущего мундиаля, где сразятся Испания и Аргентина, пройдет в ночь на 20 июля (начало в 00:00 по казахстанскому времени).