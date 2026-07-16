"Тоттенхэм" досрочно празднует "золото" одного из своих игроков на ЧМ-2026

Английский футбольный гранд "Тоттенхэм" отправил на ЧМ-2026 девять своих игроков, из которых трое или четверо вернуться в клуб с медалями. Какого же качества будут эти награды, узнаем уже в ночь на 20 июля, когда финиширует турнир, сообщает Zakon.kz.

На данный момент уже точно известно, что кто-то из представителей "шпор" привезет в Лондон золотую медаль мундиаль.

В этот список кандидатов на высшую награду турнира претендуют трое и все они защитники: Педро Порро (Испания) и два аргентинца Кристиан Ромеро и Маркос Сенеси.

Плюс к этому еще один игрок оборонительного плана "Тоттенхэма", Джед Спенс будет защищать честь Англии, которая сыграет с Францией в матче за третье место.

В истории лондонского коллектива подобное случается в третий раз подряд, когда их игрок выигрывает чемпионат мира.

На ЧМ-2022 Ромеро надел "золото" с Аргентиной, а в 2018 году вратарь Уго Льорис был капитаном сборной Франции, которая не имела себе равных на мировом первенстве в России.

Финал текущего мундиаля, где сразятся Испания и Аргентина, пройдет в ночь на 20 июля (начало в 00:00 по казахстанскому времени).