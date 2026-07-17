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Спорт

ЧМ-2026: победителям впервые в истории наденут чемпионские перстни

Футбол Перстни Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 18:28 Фото: Instagram/fifaworldcup
В ночь на 20 июля на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси" состоится церемония награждения Чемпионов мира по футболу 2026 года. Помимо легендарного трофея и престижных золотых медалей, команде-победительнице вручат новый символ триумфа – перстень, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба FIFA, внедрение ювелирных наград позволит привнести в мировой футбол одну из самых узнаваемых американских спортивных традиций.

Ювелирные изделия выпустят строго ограниченной серией из 2026 экземпляров с индивидуальными номерами, что станет прямой данью уважения году проведения исторического турнира.

Из них 30 эксклюзивных перстней передадут сборной, завоевавшей титул, а оставшиеся 1996 штук станут доступны болельщикам по всему миру в качестве официально лицензированного продукта. Это позволит фанатам стать обладателями уникального кусочка футбольной истории.

Дизайн памятного знака продуман до мелочей: на одной его стороне красуется силуэт Кубка мира, а противоположная грань будет оформлена в соответствии с официальной символикой сборной-победительницы. Каждое изделие изготовят на заказ и снабдят персональным сертификатом подлинности.

Сразу после финального свистка капитан и главный тренер триумфаторов получат временные памятные экземпляры. Финальные версии всех 30 наград для команды будут отлиты по индивидуальным размерам позже, чтобы обеспечить идеальную посадку для пожизненного ношения в память о величайшем достижении.

В финале ЧМ-2026 встретятся сборные Аргентины и Испании, третье место разыграют команды Франции и Англии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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