Уразбахтин высказал мнение о ЧМ-2026 и его будущем победителе

Всего три дня осталось до завершения мирового первенства по футболу. В преддверии финальных сражений у каждого болельщика, конечно же, свой вопрос: кто же выиграет, сможет ли Испания остановить гениального аргентинца Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz с подобным вопросом обратился к главному тренеру алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэлю Уразбахтину, который, несмотря на свою занятость, нашел время и подробно рассказал о своих прогнозах на финал ЧМ-2026.

Наставник "желто-черных" по сфере деятельности следил за матчами текущего турнира и у него были свои любимчики.

"Смотрел в основном матчи, которые начинались рано. На групповой стадии буквально пару игр удалось захватить. А уже в стадии плей-офф лицезрел большинство встреч. Все смотреть, к сожалению, не удается. Если честно, хотелось, чтобы выиграла Португалия из-за одного человека – Криштиану Роналду. Он заранее всем объявил, что это его последний турнир и он заканчивает в сборной. У него все было уже, кроме этого кубка. Хотел, чтоб он достиг своей цели". Рафаэль Уразбахтин

Что касается будущих чемпионов, то здесь рулевой "Кайрата" обозначил только "Ля Роху".

"Думаю, мундиаль выиграет Испания, очень мощная команда. Месси уже брал прошлый ЧМ, поэтому не так болею за него. Если бы в Катаре он не стал чемпионом, наверное, сейчас бы переживал за него. А так, Испания сейчас на ходу, два года назад выиграли Евро. В финале буду болеть за них". Рафаэль Уразбахтин

По поводу третьего места ЧМ-2026 – здесь Уразбахтин отдает предпочтение команде Килиана Мбаппе.

"Французы казались очень сильной командой на групповом этапе. Одна из лучших атак в этом турнире. Думал, они дойдут до финала. Если бы не встретились с испанцами на пути, они бы дошли до финала. С испанцами они совсем плохо выглядели, как будто бы "красная фурия" легко прошла. Думаю, французы заберут "бронзу" в поединке с англичанами". Рафаэль Уразбахтин

Рассуждая об итогах мундиаля, тренер алматинского коллектива сам тоже сейчас в глубоком раздумье, как завтра вскрыть оборону "Атырау", куда он и его подопечные полетят в рамках игр КПЛ-2026.

Пока "Кайрат" добивался путевки во второй раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА, его основной конкурент по сезону "Ордабасы" добился победы на пути к финалу Кубка РК.