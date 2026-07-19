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Спорт

"Правила меняются под давлением": FIFA подверглась жесткой критике

, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 15:16
Генсек Совета Европы Ален Берсе обвинил ФИФА в подрыве доверия к чемпионату мира, раскритиковав партнерство с компанией по прогнозам ставок и решение снять дисквалификацию с Фоларина Балогуна. По его словам, это создает условия для мошенничества и политического давления, сообщает Zakon.kz.

Берсе заявил, что чемпионат мира 2026 года вызвал серьезные вопросы из-за отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, нападок на судей, расистских оскорблений игроков и стремительного роста ставок на отдельные игровые события.

Особое внимание он уделил партнерству FIFA с компанией ADI Predictstreet, которая стала официальным партнером турнира в сфере прогнозирования результатов. По словам Берсе, ставки на отдельные эпизоды матча, такие как передачи, карточки или угловые, создают благоприятную почву для мошенничества, пишет Guardian.

"Когда правила меняются под давлением, любой результат вызывает сомнения", – подчеркнул глава Совета Европы, комментируя решение FIFA временно снять дисквалификацию с Балогуна.

Ранее сообщалось, что этому предшествовал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой FIFA Джанни Инфантино.

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В FIFA отвергли обвинения. Инфантино заявил, что решение по Балогуну принималось независимым дисциплинарным комитетом в соответствии с действующими правилами и с учетом обстоятельств дела.

Берсе предложил уже сейчас начать совместную работу по созданию новой системы защиты честности футбола к чемпионату мира 2030 года. Он напомнил, что Совет Европы ранее разработал международные соглашения по безопасности болельщиков, борьбе с допингом и договорными матчами.

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Критика прозвучала на фоне растущего давления на FIFA со стороны европейских политиков. Ранее десятки депутатов Европарламента потребовали расследовать обстоятельства отмены дисквалификации Балогуна, предположив, что организация могла нарушить принцип политического нейтралитета и собственный кодекс этики. FIFA запрос журналистов о новых комментариях пока не прокомментировала.

17 июля стал известен главный судья финального матча чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины/

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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