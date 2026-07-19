Жибек Куламбаева была в шаге от громкого успеха на турнире WTA 250

19 июля в румынском городе Яссы завершился международный теннисный турнир серии WTA 250, в решающем матче парного разряда которого выступила казахстанка Жибек Куламбаева, сообщает Zakon.kz.

Сам выход в финал данного турнира для 26-летней алматинки считается большой сенсацией, так как ранее она так далеко не забегала.

До этого член женской сборной Казахстана в основном выступала на соревнованиях категорий ITF Women и WTA 125. Однако с первой же попытки Куламбаева сумела пробиться в финал WTA 250.

На протяжении всего турнира Жибек выступала в тандеме с представительницей Армении Алиной Чараевой. Девушки демонстрировали блестящую игру вплоть до финального поединка.

Так, в пятницу в полуфинале казахстанско-армянский дуэт переиграл первых сеяных соревнований – Магали Кемпен (Бельгия) и Александру Панову (Россия) – со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Уже сегодня в финале Жибек и Алина дали достойный бой третьим ракеткам румынского турнира – Анастасии Детюк (Чехия) и Ирине Хромачевой (Россия).

Выиграв первый сет со счетом 6:4, пара Куламбаева/Чараева в дальнейшем не сумела противостоять мощному напору более именитых соперниц – 2:6, 5:10.

Несмотря на поражение в решающей встрече, алматинская теннисистка впервые в карьере сыграла в финале турнира категории WTA 250.

Этот результат подтверждает, что в распоряжении казахстанской женской дружины появилась еще одна сильная пара в лице Анны Данилиной и Жибек Куламбаевой.

Тем временем накануне вечером в Алматы прилетела сборная Казахстана по пара волейболу, которая привезла историческую "бронзу" с ЧМ-2026.