Один из дорогостоящих и талантливых игроков мира Ламин Ямаль (200 млн евро), которому неделю назад исполнилось 19 лет, сегодня, 20 июля 2026 года, ночью удостоился самого высокого звания в футболе, сообщает Zakon.kz.

Хавбек "Барселоны" выиграл "золото" ЧМ-2026, что является заветной мечтой каждого футболиста.

Два года назад Ламин стал победителем чемпионата Европы в возрасте 17-ти лет. Всего в его копилке сейчас набралось восемь трофеев.

Помимо высших наград на мире и Евро, Ямаль в составе "блауграны" трижды брал Ла Лигу, два раза – Суперкубок Испании и один раз – Кубок Испании.

12 часов назад вингер сборной Испании впервые стал чемпионом мира. В финале ЧМ-2026 его команда обыграла Аргентину со счетом 1:0.

13 июля хавбеку каталонской дружины исполнилось 19 лет.

На свой день рождения он подарил себе золотую цепочку с бриллиантами.