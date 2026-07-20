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Спорт

Ламин Ямаль в 19 лет стал чемпионом мира и завоевал еще семь трофеев

Футбол 19 лет Чемпион Мира, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 14:46 Фото: Instagram/SEFUTBOL
Один из дорогостоящих и талантливых игроков мира Ламин Ямаль (200 млн евро), которому неделю назад исполнилось 19 лет, сегодня, 20 июля 2026 года, ночью удостоился самого высокого звания в футболе, сообщает Zakon.kz.

Хавбек "Барселоны" выиграл "золото" ЧМ-2026, что является заветной мечтой каждого футболиста.

Два года назад Ламин стал победителем чемпионата Европы в возрасте 17-ти лет. Всего в его копилке сейчас набралось восемь трофеев.

Помимо высших наград на мире и Евро, Ямаль в составе "блауграны" трижды брал Ла Лигу, два раза – Суперкубок Испании и один раз – Кубок Испании.

12 часов назад вингер сборной Испании впервые стал чемпионом мира. В финале ЧМ-2026 его команда обыграла Аргентину со счетом 1:0.

13 июля хавбеку каталонской дружины исполнилось 19 лет.

На свой день рождения он подарил себе золотую цепочку с бриллиантами.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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