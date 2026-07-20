Шакира произвела фурор на финале ЧМ-2026: фанаты требуют ее возвращения на каждый мундиаль

19 июля 2026 года на финале чемпионата мира по футболу 2026 года колумбийская певица Шакира выступила вместе с исполнителем Burna Boy. Они исполнили официальную песню турнира – Dai Dai, сообщает Zakon.kz.

Известно, что это выступление стало частью первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира, организованного по аналогии с Super Bowl. Помимо Шакиры и Burna Boy, на сцену также вышли Madonna, BTS и Джастин Бибер.

Стоит отметить, что финал ЧМ-2026 стал для Шакиры уже четвертым чемпионатом мира, на котором она выступила, и четвертым выступлением перед или во время финального матча.

Именно поэтому ее часто называют неофициальным музыкальным символом чемпионатов мира по футболу.

Исполнительница хита Whenever, Wherever после мероприятия опубликовала ряд красочных фотографий.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня в соцсетях, и всей моей команде за то, что были рядом. Это выступление навсегда останется в моей жизни", – написала танцовщица в подписи к публикации.

Комментаторы называют Шакиру королевой, требуя, чтобы она выступала на каждом чемпионате мира всегда.

Dai Dai – это музыкальный призыв: "Верь в себя, выходи на поле и борись до конца". Именно поэтому песня стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2026 года.

Финал ЧМ-2026 прошел под полным контролем сборной Испании, которая владела мячом 68% времени и нанесла 20 ударов по воротам против всего 3 у соперника. Аргентина за весь матч не нанесла ни одного удара в створ – это стало абсолютным антирекордом для финалов чемпионатов мира. В итоге Испания стала чемпионом, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Это второй титул чемпионов мира в истории сборной Испании после победы на ЧМ-2010.