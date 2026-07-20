Скалони заплакал после финала ЧМ-2026 и объявил о вероятном скором уходе

Знаменитый аргентинский футбольный специалист Лионель Скалони после поражения своих подопечных в финале ЧМ-2026 эмоционально прокомментировал исход матча и продолжение карьеры в сборной, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "альбиселесте" на послематчевой пресс-конференции высказался, что обидно терпеть такую неудачу, имея в составе ряд травмированных игроков.

В ходе беседы с журналистами 48-летний наставник заплакал и намекнул, что, скорее всего, оставит свою должность в конце 2026 года.

"У нас неожиданно появились травмы на ключевых позициях. Мои игроки выложились на полную, горжусь ими. Но надо отдать должное сопернику. Очень больно от того, что не можем поднять чашу. Лео 39 лет, он невероятный игрок. Дал понять ему, что он будет играть столько, сколько захочет. Надеюсь, люди гордятся им и командой. На мой взгляд, Месси – это лучший футболист, когда-либо выходивший на поле. После декабря, вероятно, покину свой пост. Нужна пауза и передышка, конечно же, поговорю с президентом AFA". Лионель Скалони

Прошедшей ночью подопечные Лионеля Скалони уступили Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1.

Стоит отметить, что он дважды выводил свою команду в финал чемпионатов мира, четыре года назад аргентинцы выиграли в решающем матче у французов.

Финишный поединок нынешнего мундиаля был омрачен скандальной потасовкой, которую организовал полузащитник вице-чемпионов – Леандро Паредес.