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Спорт

Более двух миллионов фанатов пришли на чествование сборной Испании в Мадриде

Футбол Чествование Мадрид, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:07 Фото: Instagram/SEFUTBOL
20 июля в аэропорту Мадрида приземлился самолет с новоиспеченными чемпионами мира по футболу – сборной Испании, которая немного ранее в США обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в финале мундиаля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сразу после возвращения на Родину "Ля Роху" с ее тренерским штабом во дворце Сарсуэла принял король Испании Фелипе VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София.

Затем испанская дружина отправилась в резиденцию премьер-министра страны Педро Санчеса.

После чего начался автобусный парад по центру города, куда вышли более 2 млн болельщиков, чтобы встретить своих любимцев после триумфа на ЧМ-2026.

Как уже все осведомлены, "красная фурия" накануне во второй раз в своей истории стала победителем чемпионата мира, спустя 16 лет.

В финале турнира в США Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0, где победный мяч в дополнительное время забил форвард "Барселоны" Ферран Торрес.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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