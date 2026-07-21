Неудача Аргентины в финале ЧМ-2026 трагически обернулась для двух пенсионеров

Накануне во время просмотра финального матча чемпионата мира по футболу стало плохо двум пожилым мужчинам из Аргентины – они умерли от остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

Как передает TyC Sports, служба экстренной медицинской помощи (SAME) в Буэнос-Айресе подтвердила смерть двух человек от остановки сердца во время финала мундиаля. Погибшими были мужчины в возрасте 67 и 88 лет. К тому еще один один человек остается в больнице в тяжелом состоянии.

Один из этих болельщиков умер у себя дома после вызова скорой помощи, несмотря на попытки проведения сердечно-легочной реанимации.

Второй мужчина столкнулся с аналогичной проблемой, но он умер в больнице после пяти часов реанимационных мероприятий.

Третий болельщик, которому 72 года, сейчас находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Плюс ко всему помощь медиков понадобилась десяткам фанатов, которые собрались у Обелиска в центре Буэнос-Айреса.

Там один мужчина упал с высоты около четырех метров, получив перелом-вывих левой стопы, что потребовало его срочной транспортировки в медицинское учреждение.

Также поступили сведения о многочисленных случаях алкогольного опьянения и травматизма, дополнительно еще оказана помощь пострадавшим с ранами и травмами лица или носа, полученными в результате падений и драк.

Прошедший праздник футбола стал большим огорчением для 12 семей из Бангладеш, которые потеряли своих близких с начала ЧМ-2026.

